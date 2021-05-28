Киев посетит делегация Конгресса США

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Джин Шахин проведет рабочее турне по странам Восточной Европы. Кроме Украины, делегация посетит Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам, сообщает Страна.ua.

Также делегация обсудит последние события в Беларуси с оппозиционеркой Светланой Тихановской.﻿ Об этом говорится на сайте посольства США в Украине. Приезд делегации ожидается на следующей неделе

В сообщении указывается, что находясь в Украине американские сенаторы будут поощрять продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выражать солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе с все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии" , - заявила сенатор Шахин.

Американский сенатор также подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции.

"И США стремятся сыграть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью" , - сказала она.

Кроме того, как добавили в посольстве, в Литве американские сенаторы планируют встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, чтобы обсудить последние события в Беларуси.

Говоря об агрессии России в отношение Украины, Шахин в очередной раз указала на необходимость противодействия с помощью реформ.