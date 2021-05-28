Киев посетит делегация Конгресса США
Делегация Конгресса США во главе с сенатором Джин Шахин проведет рабочее турне по странам Восточной Европы. Кроме Украины, делегация посетит Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам, сообщает Страна.ua.
Также делегация обсудит последние события в Беларуси с оппозиционеркой Светланой Тихановской. Об этом говорится на сайте посольства США в Украине. Приезд делегации ожидается на следующей неделе
В сообщении указывается, что находясь в Украине американские сенаторы будут поощрять продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выражать солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.
"Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе с все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии", - заявила сенатор Шахин.
Американский сенатор также подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции.
"И США стремятся сыграть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью", - сказала она.
Кроме того, как добавили в посольстве, в Литве американские сенаторы планируют встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, чтобы обсудить последние события в Беларуси.
Говоря об агрессии России в отношение Украины, Шахин в очередной раз указала на необходимость противодействия с помощью реформ.
"Поскольку российские силы продолжают скапливаться на границе с Украиной, это также критический момент для подтверждения того, что Конгресс Соединенных Штатов поддерживает украинский народ против агрессии Путина, и мы продолжим оказывать Украине необходимую помощь в области безопасности, чтобы она могла защитить себя. В то же время мы знаем, что лучшая защита от вмешательства России - это сильная, устойчивая демократия, и поэтому мы продолжим продвигать программу реформ", - говорится в сообщении.