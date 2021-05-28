Витренко выступил против снятия американских санкций с "СП-2"

НАК "Нафтогаз Украины" только частично поддерживает открытое обращение аналитического центра Center for liberal modernity к федеральному правительству и демократическим партиям Германии, поскольку считает недопустимым призыв о поиске компромисса в части снятия санкций США, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в пресс-релизе НАК.

"Риски отказа от санкций со стороны новой администрации были понятны. Ожидаем, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь, Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство "Северного потока-2" и давить на США. Поскольку этот риск был очевиден, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение" , - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Северный поток-2.