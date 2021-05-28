В Киеве полиция задержала неадеквата, стрелявшего в людей из квартиры

В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры на улице Васильковской, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции. По спецлинии 102 столичной полиции поступило сообщение, что на улице Васильковской нетрезвый мужчина закрылся в квартире и начал стрелять из окна.

"Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а мужчина отказался выйти, мы приняли решение демонтировать дверь. Далее мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, поэтому начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия" , - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Жителя Голосеевского района, 1991 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайства в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.