США не стали запрещать авиарейсы над Беларусью

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в пятницу, 28 мая, заявило, что в связи с задержанием накануне в Минске 26-летнего оппозиционера Романа Протасевича американским пассажирским авиарейсам следует проявлять крайнюю осторожность при полетах над Беларусью. При этом полностью запрещать полеты над республикой ведомство не стало, сообщает Страна.ua.

Об этом говорится на сайте WHBL.

"В уведомлении FAA пассажирским перевозчикам не рекомендовалось прекращать полеты над Беларусью. В FAA заявили, что авиакомпаниям следует проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока управление не сможет лучше оценить действия Беларуси в связи с переадресацией пассажирского лайнера 23 мая и возможность повторения Беларусью аналогичных действий в будущем" , - сказано на сайте.

Уведомление управления не распространяется на грузовых перевозчиков США.