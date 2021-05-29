Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили диктаторы

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ провели переговоры в Сочи, которые длились более пяти часов, сообщает Сегодня.

Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Также обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и санкции, которые последовали за ней. К слову, Лукашенко в третий раз с начала года прилетает в Россию для встречи с Путиным.

Как ранее завила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича произошел специально перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.