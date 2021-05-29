Аравийская коалиция уничтожила заминированный беспилотник

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила заминированный беспилотный летальный аппарат (БПЛА), направленный мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" на город Хамис-Мушаит на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил в ночь на субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

"Мы принимаем оперативные меры по защите мирных жителей и гражданских объектов от любых враждебных действий, направленных на города" , - приводит телеканал заявление коалиции.

Помимо этого, по информации Al Arabiya, хуситы выпустили с территории Йемена пять снарядов в направлении одной из деревень в саудовской приграничной провинции Джизан. О пострадавших и разрушениях не сообщается.