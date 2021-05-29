Европейский союз радиовещания и телевидения заморозил членство Беларуси

Европейский союз радиовещания и телевидения 28 мая решил приостановить членство Беларуси в организации из-за притеснений журналистов, сообщает УНИАН.

Об этом информировала пресс-служба EBU. Там отметили, что у Белтелерадикомпании (БТРК) есть две недели на ответ до того, как решение вступит в силу.

В заявлении союза говорится о поддержке журналистов БТРК, которые выступили против вмешательства правительства в их деятельность, сообщив, что следят за нарушением прав журналистов Белтелерадикомпании. Они призвали власти защищать свободу слова.

Союз подчеркнул, что особое беспокойство вызвали трансляции интервью, "явно полученных под принуждением". Очевидно, что речь идет о видеозаписях с "признаниями" в преступлениях задержанного сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.