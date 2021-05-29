Вашингтон и Лондон требуют провести повторные поиски источника COVID-19

США и Великобритания в пятницу призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести более глубокое исследование происхождения коронавируса COVID-19, включая новую миссию в Китай, сообщает Интерфакс-Украина.

"Первой фазы исследования ВОЗ происхождения COVID-19 было недостаточно, и она была не закончена. Мы призываем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае" , - говорится в заявлении миссии США в Женеве.

Постпред Британии в ООН в Женеве Саймон Мэнли присоединился к призыву США.

"Первая фаза исследования ВОЗ происхождения COVID-19 всегда считалась началом процесса, а не концом. Мы призываем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае, как это рекомендует доклад экспертов" , - говорится в заявлении Мэнли, опубликованном на сайте британского правительства.

В ВОЗ в пятницу заявили, что дата возможного нового этапа расследования, направленного на установление источника происхождения коронавируса COVID-19, пока не определена.