США и ЕС разрабатывают совместные санкции против Беларуси

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разрабатывают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с самолетом Ryanair, сообщает Лента.Ру.

США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками работают над санкциями в отношении представителей властей Белоруссии, связанных с «продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая» , отметила Псаки.

По ее словам, 3 июня Вашингтон также вернет ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий. Кроме того, США приостановят действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, заключила пресс-секретарь.