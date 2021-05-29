Во Франции зафиксировали редкий коронавирус с новой мутацией
На западе Франции обнаружили новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) редкого варианта коронавируса, сообщает Украинская правда.
До 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования, большинство из них – в коммуне Ньор, пишет DW.
Речь идет о той же разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами.
Штамм под названием 20I/484Q – родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).