29 мая - какой сегодня праздник и день в истории

29 мая - 149-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 216 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 мая Юлианского календаря, сообщает УНИАН.

Какой праздник 29 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день миротворцев ООН, Всемирный день здорового пищеварения, День альпинистов (дата покорения Эвереста в 1953 году).

В Украине - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, День топографической службы ВСУ, в Германии - Праздник клубники, в США - День государственности штата Висконсин, День государственности штата Род-Айленд, День Джулии Пьерпонт, День бисквита, День петуха с вином, День "Узнайте о компостировании отходов", День скрепки, в Индонезии - День пожилых людей, в Канаде - День "Считай каждый киловатт", в Доминикане - День матери, в Британии - День чернильного орешка, в Венесуэле - День почитания старшего поколения, в Швеции - День ветеранов, в Кыргызстане - День вооруженных сил, в Испании - День вооруженных сил, в Турции - День взятия Стамбула, в Аргентине - День армии, в Туркменистане - День работников органов внутренних дел, в Германии - День Японии в Дюссельдорфе, в Польше - День ветеранов военной службы за рубежом.

Памятные даты 29 мая, годовщины и события

В 1660 году произошла Реставрация правления Стюартов в Англии. Карл II в день своего тридцатилетия триумфально вернулся в Лондон и был провозглашен королем.

В 1825 году в кафедральном соборе Реймса в последний раз прошла церемония коронации короля Франции.

В 1832 году в Канаде официально был открыт канал Ридо, соединяющий реку Оттава с озером Онтарио.

В 1900 году американская компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор". Это слово использовалось компанией "Отис" как торговая марка до начала 1950-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах.

В 1910 году состоялось состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 тысяч долларов.

В 1911 году Верховный суд США постановил искусственно разделить крупнейшую в Америке табачную компанию "Американ Тобакко", признанную монополией.

В 1919 году наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

В 1922 году Верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, поэтому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

В 1953 году в этот день состоялось первое восхождение на Эверест новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпа Норгея Тенцинга - 8848 метров над уровнем моря.

В 1959 году Верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.

В 1965 году был основан Донецкий национальный университет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного, игумена. Другие названия праздника - "Федор", "Житник". Житником день назвали, так в это время сеяли хлебные злаки ячменя, пшеницы, ржи и овса.

Что сегодня нельзя делать

День - несчастливый. Лучше не назначать новые начинания. Еще нельзя работать на поле и в огороде после полудня.

Приметы на 29 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гром - к хорошему урожаю зерновых;

- зацвела рябина - к теплому лету и хорошей рыбалке;

- появились кувшинки - холодов больше не будет;

- после дождя нет бабочек - к ненастью.