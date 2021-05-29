Под Одессой на кладбище стреляли в пожилого охранника

Под Одессой двое мужчин на кладбище стреляли в людей, в результате чего пострадал пожилой сторож, который был госпитализирован, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в Департаменте уголовного розыска в Telegram-канале. Сообщается, что инцидент произошел на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района.

"Одна из посетительниц кладбища подошла к двоим мужчинам, так как те показались ей подозрительными. Внезапно и без никаких на то причин они начали оскорблять женщину. Та, во избежание конфликта, поспешила от грубиянов подальше и направилась к охраннику. Тут один из мужчин достал оружие и начал стрелять женщине вслед" , - говорится в сообщении.

На звуки выстрелов вышел сторож, и стал следующей целью для стрелка.

"Открытое повреждение правой щеки с переломом нежной челюсти, повреждения в области сердца - повреждения, беспричинно вызванные 72-летнему охраннику" , - рассказали правоохранители.

Пострадавшего доставили в больницу, им занимаются медики. Оперативники нашли одного из злоумышленников и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Поиски второго продолжаются.