ВНО по математике: обнародована явка на тестирование

В Украине состоялось тестирование ВНО по математике. По данным Минобразования, на тестирование пришли 244 839 человек, что составляет 83,9% от общего количества зарегистрированных, сообщает Корреспондент.

Об этом передает Министерство образования и науки Украины со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

В Минобразования сообщили, что 102 участники ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 14 - из-за признаков острых респираторных заболеваний.

"Соблюдение процедуры тестирования контролировали 159 общественных наблюдателей" , - говорится в сообщении.

Наибольшую явку участников на тестирование по математике среди регионов - 87,2% зарегистрированных - зафиксировано в Киевской области, наименьшую - 72,1% - в Черновицкой. Тестирование по математике (задания уровня стандарта) больше составляли в Киеве - 21,5%, меньше всего - 3,6% - в Черновицкой области.

В министерстве отметили, что с заданиями сертификационной работы и правильными ответами к тесту можно будет ознакомиться в разделе "ВНО-2021. Математика" 31 мая. Результаты тестирования будут объявлены до 22 июня.

Следующие тестирования основной сессии ВНО-2021 - по украинскому языку, украинскому языку и литературе - состоятся 1 июня.