Не хочу жить в "ДНР": девушка-подросток добралась к пункту ВСУ через минные поля
Со стороны так называемой "ДНР" к бойцам украинской армии возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка, которая сообщила, что хочет жить в Украине, сообщает Корреспондент.
Об этом передает пресс-служба Министерства внутренних дел. Девочка рассказала, что живет с бабушкой-опекуном в г. Горловка и у нее есть паспорт так называемой "Донецкой народной республики".
"Она сообщила, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников на западе Украины", - говорится в сообщении.
Девушка рассказала правоохранителям, что она, перейдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое.
Девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не обнаружили. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.