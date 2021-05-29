В Турции нашли тело пропавшей украинской альпинистки

Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую долгое время искали в горах Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси, сообщает Корреспондент.

По предварительной версии, девушка погибла сорвавшись со скалы.

"В течение нескольких недель Яну искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских. Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что тело погибшей альпинистки была снято со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии. Его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Известно, что последний раз телефон Яны раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат. Во время поисков девушки, в горах в районе Анталии спасателям удалось найти палатку Яны: часть ее вещей было на месте, но отсутствовали два рюкзака.

Поисково-спасательную операцию местные власти развернули и в самом городе Манавгат, поскольку силовики рассматривали версию, что украинская альпинистка Яна Кривошея могла пропасть не в горах, а именно в населенном пункте.