К арестованной в Минске Сапеге пустили адвоката

В Беларуси впервые пустили адвоката к политзаключенной девушке задержанного Романа Протасевича – Софии Сапеге, сообщает Зеркало недели.

Адвокат Сапеги Александр Филанович сам рассказал журналистам о состоянии Софии, передает телеканал «Дождь».

«Она выглядит бодрой и здоровой. С её слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось» , — сказал адвокат.

Он также отметил, что девушка «не теряет бодрость духа» и надеется на скорейшее разрешение ситуации.