К арестованной в Минске Сапеге пустили адвоката
В Беларуси впервые пустили адвоката к политзаключенной девушке задержанного Романа Протасевича – Софии Сапеге, сообщает Зеркало недели.
Адвокат Сапеги Александр Филанович сам рассказал журналистам о состоянии Софии, передает телеканал «Дождь».
«Она выглядит бодрой и здоровой. С её слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось», — сказал адвокат.
Он также отметил, что девушка «не теряет бодрость духа» и надеется на скорейшее разрешение ситуации.
«Понимаете, мы оцениваем клиентов по другой шкале. Когда приходишь в СИЗО и видишь клиента, убитого в ноль - это сразу ощущается. С таким человеком трудно работать. За Софьей ничего подобного не наблюдалось. Она спокойно отвечала, бодро реагировала на мою речь, улыбается каким-то моим шуткам», — сказал адвокат Софии.