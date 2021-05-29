В Германии хотят запретить флаг ХАМАС

Партии, которые входят в правительственную коалицию в Германии, намерены запретить в стране флаг палестинской террористической организации ХАМАС, сообщает Зеркало недели.

Как сказал специалист по вопросам правовой политики из фракции социал-демократов в бундестаге Йоханнес Фехнер, соответствующий запрет планируют ввести в июне, пишет издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Мы обсуждаем этот вопрос с ХДС, решение может быть принято уже в начале июня" , - отметил Фехнер.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет уже высказался по поводу запрета флага ХАМАС, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по словам Фехнера, в настоящее время изучает закон о расширении запретов на использование символики не только антиконституционных, но и террористических организаций.