Пассажир Ryanair поделился деталями посадки самолета в Минске

Пассажир самолета компании Ryanair рейса Афины - Вильнюс раскрыл подробности, как борт принудительно посадили в аэропорту Минска 23 мая, где задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу, сообщает РБК-Украина.

Об этом мужчина рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Янис Звиедрис из Латвии объяснил, что действия белорусской стороны совершенно не соответствовали мероприятиям, проводимыми в случае, когда в самолете может быть взрывчатка.

Хотя именно якобы наличием бомбы от представителей ХАМАС на борту объясняли диспетчеры в Минске пилоту необходимость развернуть рейс и посадить в аэропорту в столице Беларуси. В конце концов, никакой взрывчатки не нашли.

Мужчина отметил, что тем утром пассажиры уже готовились к скорому приземлению в столице Литвы, и с удивлением узнали о внезапном изменении курса.

"Было сообщение, что приземляемся в Минске, и вот это вызвало какое-то удивление. Не могли понять - почему. Было сказано, что это security reasons. Мы сначала подумали, что это с аэропортом в Вильнюсе что-то не так, поэтому нас в Минске садят. А потом уже были дискуссии - почему именно в Минск, ведь рядом есть аэропорт Каунас - то же самое государство, тоже Евросоюз" , - говорит пассажир рейса.

Звиедрис рассказал, что после приземления люди увидели автомобили пожарных, "скорые", и много другого спецтранспорта.

"И тогда у нас появилось подозрение, что может быть с самолетом что-нибудь не так. Но информации, почему мы сели в Минске, никакой не было. Только какие-то security reasons" , - говорит он.

После этого пассажиров начали выпускать маленькими группами по 5-6 человек с каждой двери, и потом уже проверяли их сумки с собаками. Весь этот процесс был довольно медленный.