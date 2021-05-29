Харьковский полицейский со своей матерью шантажировали врача на миллионы гривен

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, во процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры, сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины) старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в области и его матери, сообщает Интерфакс-Украина.

Как передает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, по данным предварительного расследования, подозреваемые обманным путем выманили у профессора Института медрадиологии (Харьков) сначала $ 30 тыс., а затем - более 5,5 грн.

В 2013 году профессор оперировал женщину. За время лечения она вошла к нему в доверие, у них сложились теплые дружеские отношения и пациентка познакомила профессора со своим сыном - работником полиции.

Женщина рассказала врачу, что якобы является акционером банка и если от ее имени внести средства на депозит, то можно будет получить хорошие проценты. Врач согласился на ее предложение и передал ей $ 30 тыс.

Позже, когда врача уволили, женщина сказала ему, что вместе с сыном-полицейским сможет решить вопрос о восстановлении в должности. По стечению обстоятельств профессора вернули на работу, а мать с сыном под предлогом возврата долга за оказанные услуги еще несколько лет (с 2015 до 2018 г.) требовали у врача деньги. Всего за это время они получили более 5,5 млн грн.