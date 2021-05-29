В Бразилии горела COVID-больница: есть погибшие

В Бразилии четверо пациентов погибли в результате пожара в палате для больных коронавирусной инфекцией в больнице города Аракажу, сообщает Комментарии.

Спасатели смогли ликвидировать огонь. В то же время некоторые из пациентов получили ожоги и надышались дымом, пишет Associated Press.

Более 30 человек уже перевели в другие медучреждения. Вместе с тем причины возгорания пока выясняются. Как пишет G1, в момент инцидента в пострадавшем отделении находились около 60 пациентов.

"Наибольшими проблемами были объем дыма и вывоз пострадавших, прикованных к постели, а также организация места для перевозки в другие отделения больницы".

По предварительным данным, пожар вспыхнул в системе кондиционирования воздуха в секторе, обслуживающем пациентов с коронавирусом.