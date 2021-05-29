В Украине 3 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В течение прошлых суток, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего из них в городе Киев, сообщает РБК-Украина.

За сутки от коронавируса умерли 156 человек. Больше всего - 28 в Днепропетровской области. Выздоровело - 10 199 человек.

Наибольшее количество зафиксированных новых заболевших в Киеве - 377, Днепропетровской области - 261, Львовской области - 231. Меньше всего - в Луганской и Кировоградской - по 31 новому больному.

За сутки было протестировано методом ПЦР – 25 401 человека, методом ИФА-10 963 человека, экспресс-тестами - 21 020 человек.

Напомним, в Украине за сутки 27 мая зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса.