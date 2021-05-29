Тысячи белорусов переехали в Украину с начала протестов — СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что с начала протестов в Беларуси в Украину переехали тысячи белорусов, сообщает Новое время.
В эфире ток-шоу Савика Шустера Данилов заявил, что белорусы выбирают для жизни крупные города.
"Речь идет о молодежи, которые выбирают крупные украинские города — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу и другие", — сообщил Данилов.
Он отметил, что не может назвать точное число переехавших, сообщив, что в Украине белорусы получают "возможность спокойно жить в демократической стране".