Тысячи белорусов переехали в Украину с начала протестов — СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что с начала протестов в Беларуси в Украину переехали тысячи белорусов, сообщает Новое время.

В эфире ток-шоу Савика Шустера Данилов заявил, что белорусы выбирают для жизни крупные города.

"Речь идет о молодежи, которые выбирают крупные украинские города — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу и другие" , — сообщил Данилов.

Он отметил, что не может назвать точное число переехавших, сообщив, что в Украине белорусы получают "возможность спокойно жить в демократической стране".