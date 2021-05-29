Турецкий футболист выпал из автобуса на полном ходу
Несчастный случай произошел во время празднования клубом Коджаэлиспор выхода в высший дивизион чемпионата Турции. Защитник Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время проезда по городу, сообщает Сегодня.
Коджаэлиспор в матче плей-офф разгромил Сакарьяспор – 4:0. После футболисты поехали в город отмечать победу вместе с фанатами. И в какой-то момент 29-летний Авджи упал с автобуса на проезжую часть. Футболиста доставили в больницу, где ему была оказана помощь.
"Со здоровьем у него все в порядке. Выздоравливай скорее, Бахри", – поддержал футболиста Коджаэлиспор.