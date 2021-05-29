Турецкий футболист выпал из автобуса на полном ходу

Несчастный случай произошел во время празднования клубом Коджаэлиспор выхода в высший дивизион чемпионата Турции. Защитник Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время проезда по городу, сообщает Сегодня.

Коджаэлиспор в матче плей-офф разгромил Сакарьяспор – 4:0. После футболисты поехали в город отмечать победу вместе с фанатами. И в какой-то момент 29-летний Авджи упал с автобуса на проезжую часть. Футболиста доставили в больницу, где ему была оказана помощь.

Talihsiz kazann görüntüleri. pic.twitter.com/ew2D3U8tX1 — CNN TÜRK Spor (@CNNTURKSpor) May 28, 2021