В Ивано-Франковске в мусоре нашли ребенка
В Ивано-Франковске возле одной из городских мусорок нашли младенца.
Уточняется, что малыша нашли около 17.50 на улице Сухомлинского.
"Прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Малыша с переохлаждением доставили в областную детскую клиническую больницу, сейчас за его жизнь борются медики.
"Со слов очевидцев, это новорожденный мальчик с пуповиной. Младенец был в одежде и завернут в пакет", - говорится в сообщении.
По словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Мирона Матейко, медики скорой оказали помощь и поддерживали жизнедеятельность новорожденного ребенка.
Полицейские ищут мать, которая оставила младенца.