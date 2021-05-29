В Ивано-Франковске в мусоре нашли ребенка

В Ивано-Франковске возле одной из городских мусорок нашли младенца.

Уточняется, что малыша нашли около 17.50 на улице Сухомлинского.

"Прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующие службы" , - говорится в сообщении.

Малыша с переохлаждением доставили в областную детскую клиническую больницу, сейчас за его жизнь борются медики.

"Со слов очевидцев, это новорожденный мальчик с пуповиной. Младенец был в одежде и завернут в пакет" , - говорится в сообщении.

По словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Мирона Матейко, медики скорой оказали помощь и поддерживали жизнедеятельность новорожденного ребенка.

Полицейские ищут мать, которая оставила младенца.