За сутки в Украине сделали почти 17 тысяч прививок

За прошедшие сутки в Украине сделали 16 815 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 9 785 человек, полностью иммунизированы - 7 030 человек, сообщает РБК-Украина.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведена 1 132 821 прививка.

По состоянию на 29 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.