В украинских кинотеатрах и музеях планируют ослабить карантин

В Украине планируют смягчить правила карантина для учреждений культуры, и увеличить лимит на посещаемость кинотеатров, музеев и театров. Министр культуры Александр Ткаченко поделился подробностями об ослаблении ограничений, сообщает РБК-Украина.

Глава Минкульта отметил, что признаки пандемии COVID-19 еще долго будут давать о себе знать, однако послабление карантинных запретов может оказать на сферу культуры значительное положительное влияние в экономическом плане.

Ткаченко обратил внимание, что в кинотеатрах, музеях и театрах действующие противоэпидемиологические мероприятия строго соблюдаются.

Так, ожидается, что ослабление ограничений там не подвергнет посетителей большему риску, и не вызовет всплеск заражений.

"Некоторое облегчение, увеличение в значительной степени количества посетителей - никоим образом не повредит нашей борьбе с коронавирусом с одной стороны, а с другой - это рука помощи учреждениям культуры" , - рассказал министр.

Ткаченко объяснил, что была предложена определенная процедура, по которой заполняемость залов в театрах и кинотеатрах может увеличиться с 50% до двух третей.

"Там есть определенная формула. Пока она находится на рассмотрении в министерстве" , - сказал он.

Чиновник добавил, что в настоящее время документ нарабатывается в Минздраве, и может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в ближайшее время.