В Киеве открылся центр вакцинации: в очереди сотни людей

В Киеве 29 июня начал работу центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра. Там утром собралось несколько сотен человек, сообщает РБК-Украина.

Для проведения прививок туда приглашают людей, которые записались в очередь через приложение "Дія". Прививки делают вакциной CoronaVac.

При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Ранее сообщалось, что на прививку в центры вакцинации от COVID в Киеве, Одессе и Львове приглашать телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.