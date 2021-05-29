Зеленский просит Шмыгаля изменить закон о предотвращении коррупции

Президент Владимир Зеленский обратился к правительству о необходимости совершенствования отдельных положений закона "О предотвращении коррупции, сообщает Украинская правда.

Зеленский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений к закону "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

В частности, он акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращении его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Кроме того, по мнению президента, должен быть восстановлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Также требует уточнения положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО, отмечает президент в письме.

Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя Верховной Рады и проведение специальной проверки претендентов на эти должности.