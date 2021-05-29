Стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Вы до сих пор думаете, что белая рубашка - это must have в женском гардеробе? На самом деле, не совсем так: хоть какая-нибудь рубашка - must have в женском гардеробе!﻿ Об этом в своем Instagram заявила стилистка Зоя Панина, сообщает РБК-Украина.

Рубашка - это палочка-выручалочка, которая всегда придет на выручку, когда вам совершенно не хочется думать, что надеть. Если хотите совершить инвестицию в свой гардероб - купите рубашку. Это одновременно и база, и яркий акцент ваших образов.

Для каждого женского гардероба найдется своя рубашка. Давайте разбирать на примерах, какие модели будут особенно популярными летом 2021.

Какую рубашку выбрать на лето 2021

  • Кожаная рубашка.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Со спокойным и некричащим принтом.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Рубашки с объемными рукавами.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Рубашка с винтажным воротником.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Гиперобъемная рубашка.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Как сочетать на прохладную погоду:

  • Под джемпер.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • Под жилет.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • С водолазкой.

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021
Трендовые рубашки (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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