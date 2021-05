Стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Вы до сих пор думаете, что белая рубашка - это must have в женском гардеробе? На самом деле, не совсем так: хоть какая-нибудь рубашка - must have в женском гардеробе! Об этом в своем Instagram заявила стилистка Зоя Панина, сообщает РБК-Украина.

Рубашка - это палочка-выручалочка, которая всегда придет на выручку, когда вам совершенно не хочется думать, что надеть. Если хотите совершить инвестицию в свой гардероб - купите рубашку. Это одновременно и база, и яркий акцент ваших образов.

Для каждого женского гардероба найдется своя рубашка. Давайте разбирать на примерах, какие модели будут особенно популярными летом 2021.

Какую рубашку выбрать на лето 2021

Кожаная рубашка.

Со спокойным и некричащим принтом.

Рубашки с объемными рукавами.

Рубашка с винтажным воротником.

Гиперобъемная рубашка.

Как сочетать на прохладную погоду:

Под джемпер.

Под жилет.

С водолазкой.