В Луганской области разоблачили боевика "ЛНР"

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 24-летнего жителя г.Северодонецк, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании "Заря" так называемой "ЛНР, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НВФ так называемой "ЛНР", где занимал должность заместителя командира взвода батальона "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске. По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и поступил в другой батальона боевиков – "Брянка СССР" , - сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Установлено, что за свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей, но впоследствии он разочаровался в идеях боевиков и покинул их ряды, уехав на заработки в РФ.

В дальнейшем мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию в Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч.2 ст.260 УК Украины следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.