Мишина впервые прокомментировала слухи о разрыве с Эллертом

Украинская актриса Ксения Мишина прокомментировала отношения с возлюбленным Александром Эллертом и призналась, что без ссор в их семейной жизни не обходится, сообщает Обозреватель.

По словам звезды, ссоры в отношениях – это естественный и свойственный процесс. И несмотря на это, у нее все равно играют нервишки, рассказывала Ксения в эфире программы "Холостяк. Жизнь после проекта".

Мишина призналась, что главное правило в их отношения – это садиться и разговаривать, несмотря на проблему. Сам же Эллерт добавил, что в любых отношениях нужно принимать и отдавать.

Мишина назвала главное правило в отношениях с Эллертом. Источник: Instagram Ксении Мишиной

А на слухи о том, что Мишина и Эллерт расстались, артистка ответила, что не хочет выносить личную жизнь на публику.

"Мало ли что пишут. Ну зачем нам выносить наружу наши отношения?" – заявила звезда.

Мишина впервые рассказала правду об отношениях с Эллертом. Источник: Instagram Александра Эллерта

На вопрос, когда же ждать свадьбу, Мишина ответила, что не ранее чем через год.