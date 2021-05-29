К островам в Карибском море прибило судно с 14 трупами

У берегов островного государства Тринидад и Тобаго в Карибском море обнаружили судно, на борту которого было 14 тел в состоянии сильного разложения, сообщает Страна.ua.

"Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел..., сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго" , - рассказали в полиции.

К правоохранителям по поводу судна обратились местные рыбаки.

"Исследуя судно, рыбаки обнаружили разлагающиеся тела... Все в состоянии сильного разложения" , - сообщили в ведомстве.

Сейчас судно вытащили на берег и установили, что все погибшие – мужчины. Их тела доставили в морг для опознавания и выяснения причин смерти.