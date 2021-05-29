Глава "Белавиа" прокомментировал санкции

Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец назвал подлостью введение западными странами ограничений на полеты против компании в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, сообщает Корреспондент.

"Совет ICAO собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против Белавиа, которая никаким боком… к данному инциденту", – заявил Чергинец.

Он увидел в шагах западных стран "явно спланированные действия " по закрытию не только их стран для посадки бортов белорусской авиакомпании, "но даже с особой фашистской извращенностью закрывают один за другим воздушные коридоры".

"Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не Белавиа. Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную Белавиа, да еще и не начав толком расследование. Подлость", – подчеркнул гендиректор и добавил, что при этом "соседи решили как всегда на этом заработать".