Глава "Белавиа" прокомментировал санкции
Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец назвал подлостью введение западными странами ограничений на полеты против компании в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, сообщает Корреспондент.
"Совет ICAO собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против Белавиа, которая никаким боком… к данному инциденту", – заявил Чергинец.
Он увидел в шагах западных стран
"явно спланированные действия" по закрытию не только их стран для посадки бортов белорусской авиакомпании,
"но даже с особой фашистской извращенностью закрывают один за другим воздушные коридоры".
"Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не Белавиа. Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную Белавиа, да еще и не начав толком расследование. Подлость", – подчеркнул гендиректор и добавил, что при этом "соседи решили как всегда на этом заработать".
Чергинец заявил, что авиакомпания не будет сокращать свой персонал на 50% на фоне сложившейся ситуации и
"прорвется…, останется в небе, будет летать".