В Польше полностью привили от COVID более 6 млн человек

На сегодняшний день в Польше проведено более 19,1 миллиона прививок против COVID-19, сообщает Европейская правда.

Более 6,3 миллиона человек полностью вакцинированы, или двумя дозами препаратов от Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca или одноразовой вакциной от Johnson & Johnson.

В пятницу Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило заявку на расширение использования вакцины Pfizer / BioNTech на детей в возрасте от 12 до 15 лет.

"Дети 12-15 лет будут получать вакцину по тому же графику, что и взрослые. Две дозы внутримышечно с интервалом не менее 3 недель" , - написал в Twitter Гжегож Чессак, президент Управление по регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биоцидных продуктов Польши.

Польские пациенты получают четыре вакцины против COVID-19. Препараты Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca является дводозовимы, а вакцина, разработанная Janssen Pharmaceutica NV, компанией с фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, требует только одной дозы.