Тилль Линдеманн анонсировал клип в советской стилистике

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн уже пару месяцев интригует своих поклонников фотографиями, которые делает в советской стилистике. Оказывается все эти снимки были сделаны во время съемок нового клипа музыканта, сообщает Телеграф.

28 мая Тилль Линдеманн опубликовал тизер новой видеоработы на композицию "Ich hasse Kinder", премьера которой назначена на день защиты детей - 1 июня.

Мрачный ролик был снят в России и с российскими актерами - Александром Реввой и Аглаей Тарасовой. В нем демонстрируется бюст Ленина, который плачет кровавыми слезами, и по всей видимости клип будет посвящен жертвам сталинского террора.