Донецкий "Шахтер" близок к рекордному трансферу

Донецкий "Шахтер" близок к приобретению бразильского полузащитника лиссабонской "Бенфики" Педриньо Делмино, сообщает Апостроф.

Украинский клуб заплатит за футболиста от 35 до 40 миллионов евро. Если трансфер состоится, то он станет рекордным в истории "Шахтера" и украинского футбола. В настоящее время трансферный рекорд принадлежит бывшему полузащитнику "Шахтера" Бернарду, который в 2013 году был куплен за 25 миллионов евро.

23-летний Педриньо является воспитанником "Коринтианса". В "Бенфику" он перешел летом 2020 года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В минувшем сезоне бразилец провел за португальский клуб 31 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. В сборную Бразилии не вызывался.