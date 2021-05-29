Ученые открыли "шоколадную лягушку" (фото)

Ученый Стив Ричардс нашел родственницу австралийской древесной лягушки в тропических лесах Новой Гвинеи и назвал ее Litoria mira.﻿ Об этом пишет The Guardian, сообщает УНИАН.

Впервые лягушку цвета какао ученый обнаружил в 2016 году в невероятно сложной среде – на болотистой территории с москитами и крокодилами, регулярно страдающей от наводнений.

Ричардс поспешно достал образцы нового вида: он разворошил гнездо шершней, после чего австралийцу пришлось буквально удирать с места.

После многих лет изнурительных исследований и генетических анализов Ричардс и его коллеги могут с уверенностью сказать, что Litoria mira – новый вид.

Litoria mira внешне напоминает австралийскую древесную лягушку, за исключением ее блестящей коричневой кожи. Это ближайший родственник австралийской зеленой квакши. Но генетический анализ показывает, что Litoria mira эволюционировала, чтобы стать генетически отличной до такой степени, чтобы эти два вида не смогли спариваться.

Место, где обитает новый вид лягушек / Queensland Museum, Steve Richards

Собственно, главный вопрос заключался в том, а не были ли шоколадные лягушки австралийскими зелеными древесными лягушками, которые иногда могут быть коричневыми и, как известно, живут в Новой Гвинее.

Среди физических различий – мелкие пятнышки за глазами шоколадной лягушки, и она чуть меньше, чем австралийская зеленая древесная лягушка, – от 7 до 8 см во взрослом возрасте.

Queensland Museum, Steve Richards

Новый вид ученые назвали "mira", поскольку на латыни это означает "удивленный или странный".