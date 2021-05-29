В Беларуси велосипедиста могут посадить из-за футболки с Лукашенко
Против задержанного 16 мая в Минске велосипедиста Константина Семенова возбудили уголовное дело за оскорбление президента, сообщает Украинская правда.
31-летнего Семенова задержали 16 мая на Цнянском водохранилище перед гонкой Toure de Tsna и арестовали на 15 суток по административной статье.
При задержании он был в футболке с надписью "Диктатору место в аду" и портретом человека, похожего на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Теперь по статье 368 УК Константину грозит до двух лет лишения свободы.