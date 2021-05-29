Политик справил нужду в чашку во время заседания парламента

Канадский политик Уильям Амос во время онлайн-заседания парламента помочился в чашку. При этом депутат был абсолютно обнаженным, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что Амос уже успел извиниться за свое поведение и заявил, что это произошло случайно.

"Я мочился, не понимая, что был перед камерой. Хотя это и было случайно, это было абсолютно недопустимо, и я приношу свои извинения. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был свидетелем этого" , – написал политик на своей странице в Twitter.

Также депутат добавил, что временно перестанет исполнять обязанности и обратится за помощью.

Канадский политик Уильям Амос. Источник: Facebook/William Amos

Напомним, ранее канадский политик Уильям Амос также совершил досадную ошибку, появившись абсолютно голым во время парламентской видеоконференции. Мужчина попросту забыл выключить камеру. В результате Уильяму не оставалось другого выхода, кроме как извиниться за этот инцидент и объяснить ситуацию.