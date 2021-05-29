Болельщики устроили столкновения в Порту перед финалом Лиги чемпионов
Перед финалом Лиги чемпионов в Порту болельщики "Ман Сити" и "Челси" устроили ряд столкновений. Полиция была вынуждена вмешаться в конфликт. Об этом пишет Mirror, сообщает РБК-Украина.
Стычки произошли у бара на берегу реки Дору вчера вечером. Удары наносили болельщики с обеих сторон.
Еще одни столкновения произошли с полицией, когда правохранители принудительно закрывали бар 22:30. В Португалии действуют ограничения из-за коронавируса.
Также фанаты "Ман Сити" и "Челси" столкнулись на улице в центре города, когда они возвращались в свои отели после комендантского часа в 22:30.
На видеозаписи с мобильного телефона, размещенной в Интернете, видно, как сторонники дрались до того, как вмешалась полиция, чтобы разогнать их.