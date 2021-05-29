С чувством одиночества предложили бороться шумом

Исследование провела команда из Университета Джеймса Кука. Ученые пригласили более двух тысяч добровольцев из Сингапура, Великобритании, США и Австралии. С ними провели 12 экспериментов, которые проверили, как громкость звука влияет на состояние людей, их чувство одиночества и близость к другим участникам, сообщает Naked science.

Результаты, опубликованные в Personality and Social Psychology Bulletin, показали, что более громкие звуки заставляют людей чувствовать себя ближе к другим и физически, и психологически. Кроме того, после социальной изоляции испытуемые стали отдавать предпочтение более громким звукам. Воздействие громких раздражителей смягчало психологические последствия социальной изоляции, такие как гнев, одиночество и подавленное настроение.

Ученые предположили, что подобные предпочтения можно объяснить не только физиологическими причинами — вроде желания получить больше эмоций от громкой музыки, — но и потребностью в общении. А громкие звуки создают более «социальную» атмосферу.

«Шум отражает физическую и психологическую близость с другими людьми, — объяснил доктор Деминг Ван, автор работы. — Мы думаем, это потому, что живые и яркие места, как правило, громче, чем безжизненные и бесплодные. Кроме того, люди, как правило, более словоохотливы с друзьями и спокойнее с незнакомцами, поэтому со временем громкие звуки могут напоминать о событиях и людях».

Авторы работы рассказали, что исследование особенно важно из-за продолжительного периода социальной изоляции во всем мире.

«Во времена Covid-19 последствия одиночества могут быть серьезными. Неспособность терпеть изоляцию может привести к нарушениям протоколов социального дистанцирования, а также снижает продуктивность работы и действует как отвлекающий фактор», — подчеркнул доктор Ван.

Наконец, полученные результаты можно использовать в разных ситуациях, где есть риск столкнуться с социальной изоляцией. Также они объясняют, почему мы предпочитаем какой-то фоновый шум, даже если не намерены обращать на него внимание.