Великобритания одобрила однодозовую вакцину Johnson&Johnson

Британский регулятор по лекарственным средствам и медицинским препаратам (MHRA) одобрил использование американской однодозовой вакцины от коронавируса Johnson&Johnson, сообщает Новое время.

Исследования подтверждают, что эта вакцина эффективна на 67% в предотвращении заболевания коронавирусом.

Великобритания заказала 20 млн доз препарата Johnson&Johnson, но, как ожидается, они начнут поступать не раньше середины лета.

В стране таким образом доступна вакцинация четырьмя препаратами: Janssen (от Johnson&Johnson), Pfizer, AstraZeneca и Moderna.