Глава JPMorgan призвал не связываться с биткоином

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон напомнил о своем скептицизме по отношению к цифровым активам во время выступления в Конгрессе перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, сообщает ForkLog.

"Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалют. Это не значит, что клиенты JPMorgan не смогут инвестировать в биткоин. Я не курю марихуану, но если ее легализируют на национальном уровне, я не буду никому мешать" , — сказал Даймон.

Ранее CEO JPMorgan неоднократно критично высказывался о криптовалютах, обещал уволить торгующих цифровыми активами сотрудников и называл держателей биткоина глупцами.