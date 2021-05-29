Чего вам не хватает в жизни (тест)

Сложно даже представить, сколько ассоциаций может возникнуть у человека в тех или иных обстоятельствах. Как правило, все это не просто так! Сегодня мы предлагаем вам узнать, чего же вам на самом деле не хватает в жизни, сообщает GreatPicture.

Для этого нужно посмотреть на весьма забавные изображения, каждое из которых имеет довольно серьезное описание. Итак, выберите фигурку и узнайте, чего вам не достает в жизни.

Если вы выбрали №1, то вам банально не хватает отдыха.

Вы так много работаете, что попросту забываете о выходных, об отпуске, о здоровом и крепком сне. Вам нужно постараться нормировать свой график, чтобы находить время для себя и для отдыха, ведь это важная составляющая человеческой жизни!

Если вы выбрали №2, то вам не хватает внимания.

Вам действительно хочется проводить больше времени с близкими людьми. Вам важно знать, что вас ценят и уважают.

Если вы выбрали №3, то вам не хватает романтики!

Да, вы уже давно грезите о том, чтобы принять вместе с любимым человеком пенную ванну с лепестками роз или отправиться на романтический ужин на крыше дома… На самом деле, вам хочется даже просто ласковых объятий и поцелуев, ведь что может быть романтичнее?

Если вы выбрали №4, то вам не хватает приключений.

Вы действительно готовы окунуться в мир загадочного и нового. Вы любите экстрим, поэтому совсем не против прыгнуть с парашютом или прокатиться на квадроцикле. Ах да, вы бы не отказались отправиться в поход!

Если вы выбрали №5, то вам не хватает уверенности в себе.

Это качество нужно развивать, поэтому нельзя думать, что вы вдруг проснетесь самоуверенным человеком. Постарайтесь научиться любить себя и ценить плоды своих трудов!

Если вы выбрали №6, то вам не хватает домашнего питомца!

Поверьте, если в вашей жизни появится четвероногий друг, которого вы будете растить и любить, то вы буквально сразу начнете чувствовать, как в вашей душе появляется ощущение гармонии и счастья!

Если вы выбрали №7, то вам не хватает силы воли.

Вы очень умный и креативный человек, но довольно часто не доводите дела до конца. Поэтому вы не получаете желаемый результат. Постарайтесь найти в себе силы побороть лень и неуверенность.

Если вы выбрали №8, то вам не хватает разнообразия в жизни.

И все в ваших руках! Если вам надоело изо дня в день жить по одному сценарию, то с завтрашнего дня начните вести себя по-новому!

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, ведь он никогда не подводит! Постарайтесь удовлетворить свои потребности, чтобы почувствовать жизненную легкость и расслабленность.