Стали известны подробности о Nissan Leaf в Украине

Официальное представительство Nissan Motors опубликовало цены и комплектации на популярный электрокар. И в Украину будут везти богатую опциями версию с максимальной емкостью батареи, сообщает Autonews.

Nissan Leaf, как самый популярный электрокар после Tesla, привлекает тем, что уже давно существует на рынке, зарекомендовал себя в качестве просторного и практичного автомобиля. Второе поколение появилось совсем недавно и принесло обновление во внешность, интерьер и увеличило емкость батареи.

С мая в дилерских центрах бренда открыт прием заказов. И со старта будет доступна максимальная комплектация N-Connecta с батареей на 40 кВт. Запас хода его по заявленным данным составит 389 км в городском режиме и 270 км — в смешанном. Ценник на него достигает 976 490 грн.

В комплектацию входят все приятные функции от подогревов, климат-контроля, функций помощи водителю до мультимедийной системы с Apple Car Play и Google Android Auto. Причем тут есть и удержание в полосе, и экстренное торможение, и помощь при выезде с парковки, и мониторинг слепых зон, и "умный" свет Full LED-фар.

В предложении будут разные цветовые решения для кузова, включая возможность заказа черной крыши.