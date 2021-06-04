Потап и Настя Каменских устроили "покатушки" в центе Киева

Потап и Настя – занятые и востребованные артисты, поэтому времени на расслабленное времяпровождение вдвоем у них остается не так уж много. Они стараются провести его весело, с толком и хорошим настроением. Так, в выдавшийся редкий совместный выходной звездная семья решила провести с пользой, сообщает РБК-Украина.

В подтверждение этому Настя показала в Instagram счастливые фото в компании самых любимых людей. Настя с Потапом и лучшей подругой, дизайнером Анной Андрийчук отправилась на прогулку по центру Киева. Веселая компания облюбовала Мариинский парк. Настя и Аня прихватили электросамокаты, а также веселились и позировали на камеру.

Певица предпочла удобную и стильную повседневную одежду – лосины и парку расцветки хаки. Она приподняла волосы и собрала их в высокий хвост. Потап же выбрал пастельную гамму – бежевая куртка, удобные спортивные шорты и дополнил расслабленный лук шляпой.

"И пусть весь мир подождет! Какой выходной! Сплошное счастье" , - поделилась своим замечательным настроением Настя.

фото: instagram.com/kamenskux)

фото: instagram.com/kamenskux)