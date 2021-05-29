Ляшко сказал, когда появятся результаты разработки украинской COVID-вакцины

В сентябре 2021 года в Украине презентуют первые разработки вакцин от коронавируса. Однако, неизвестно перейдут ли результаты на следующую стадию разработок﻿. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Деловая столица.

То есть, будет представлена не сама вакцина, а лишь результаты одного из этапов ее разработки.

"В сентябре 2021 должны представить отчеты те, кто получил финансирование из национального фонда исследований. Это институты Сибирный (Институт биологии клетки во Львове – ред.) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве). Относительно частной компании (ДиапрофМед – ред.) , то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты. Перейдут ли результаты, которые они сейчас приведут, в другие стадии – этот вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом" , – сказал министр.

Он добавил, что в этом деле главное развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов. Кроме того, Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.