Отпуск во время пандемии: условия въезда в страны Европы

Планировать отпуск во время пандемии коронавируса довольно сложно – эпидемиологическая ситуация в государствах меняется ежедневно. Но несмотря на это, большинство европейских стран начинают постепенно открывать свои границы для украинских туристов, сообщает Обозреватель.

Однако перед тем, как отправиться в путешествие, необходимо изучить правила для въезда в определенную страну.

Так, по словам Кулебы, сейчас украинцы могут путешествовать в 107 стран мира. Не так давно для Украины открыли свои границы Греция, Кипр и Сейшельские острова.

"Условия въезда в страны могут включать эпидемические требования, в частности – предоставление негативных ПЦР результатов (прохождение тестирования в аэропортах или же самоизоляции 14 дней)" , – рассказывал на брифинге министр.

Более подробную информацию по каждой отдельной стране можно найти на сайте МИД, где размещена интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время пандемии коронавируса.

Как утверждают представители ГАРТ, предположительно в скором времени для украинцев откроют свои границы без предъявления негативного ПЦР-теста Хорватия, Болгария и Кипр.

"Вполне возможно, что и остальные страны Европейского Союза начнут открывать для нас границы при условии выполнения всех необходимых процедур. Но решение об открытии границ, конечно, зависит прежде всего от эпидемиологической ситуации в стране, которая может быстро измениться" , – заявили ГАРТ.

Также представители государственного агентства туризма прокомментировали ситуацию с Грецией, власти которой не так давно пошли против правил ЕС и открыли границы всем туристам. Греция таким способом пытается дать толчок к восстановлению экономики страны. По словам правительства страны, в период открытых границ сотрудники туристического бизнеса и туристы должны будут максимально придерживаться мер безопасности. Но в случае обострения ситуации с уровнем заболеваемости, они снова готовы закрыть все границы.

Большинство все же интересует вопрос о том, почему же некоторые страны отменили ПЦР-тесты, а другие требуют предоставление этого анализа перед вылетом.

"Сейчас по всему миру вводятся паспорта вакцинации, при наличии которых уже нет необходимости в предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста. Тем более, буквально на днях Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности, который должен способствовать безопасному восстановлению туризма в странах ЕС для тех, кто вакцинировался. ГАРТ вместе с МКИП и Минздравом сейчас разрабатывает процедуру, при которой иностранцы смогут въезжать в Украину при условии вакцинации" , – заявили представители государственного агентства туризма.

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Греция

С 14 мая украинцы могут свободно посещать Грецию авиатранспортом, на машине или с помощью морского сообщения. Рейсы осуществляются из 5 городов Украины – Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова. Украинцы могут попасть на острова Крит, Корфу и в города Афины, Салоники и Ханью.

Как въехать в страну:

Туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями. Результат теста должен быть переведен на английский язык.

Также украинцы могут предоставить справку о перенесенном COVID-19 и выздоровлении, или справку о наличии антител (срок действия таких справок – от 2 до 9 месяцев с даты выдачи). Дети до 5 лет в Грецию смогут попасть без теста.

По прибытии в страну путешественников будут выборочно тестировать на COVID-19.

Рейсы в Грецию будут осуществляться из 5 городов Украины – Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова. Источник: Shutterstock

Болгария

С 1 июня до 31 июля граждане Украины могут въезжать в страну на определенных условиях. Пока прямые рейсы в эту страну выполняют Windrose Airlines и Ryanair.

Как въехать в страну:

Несмотря на то, что условия въезда в эту страну меняются очень часто, в течение двух месяцев украинцы могут предъявить на границе:

сертификат вакцинации (документ о завершении программы вакцинации против COVID-19);

справка, которая подтверждает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Тест необходимо сделать за 72 часа до пересечения границы, или показать отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;

документ, в котором говорится, что турист переболел COVID-19 не менее чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Детям до пяти лет разрешается въезжать на территорию Болгарии без предоставления этих документов.

Детям до пяти лет разрешается въезжать на территорию без предоставления этих документов. Источник: Shutterstock

Турция

С 15 мая Турция отменила ПЦР-тесты, поэтому украинцы могут посетить эту страну без каких-либо ограничений.

Как въехать в страну:

Перед вылетом в Турцию все пассажиры должны заполнить специальную форму (скачать можно на сайте). В анкете нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания на период пребывания в этой стране.

После того как турист заполнил данные, будет выдан Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте (Hes-код помогает властям государства контролировать, имел ли человек контакт с больным COVID-19).

Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины. Источник: Shutterstock

Черногория

Также сняла все ограничительные меры на посещение страны украинцам и Черногория. Туристам не нужно предъявлять ПЦР-тесты.

Кроме того, в СМИ сообщали, что Черногория будет делать бесплатно ПЦР-тесты тем туристам, которые нуждаются в том, чтобы вернуться в свою страну.

Туристам не нужно предъявлять ПЦР-тесты для посещения Черногории. Источник: Shutterstock

Албания

Албания тоже сняла ряд ограничений для путешественников из Украины. Теперь туристы могут свободно въезжать в эту страну без предъявления негативного ПЦР-теста.

В пунктах пересечения границы в Албании может быть выборочная проверка состояния здоровья.

В Албании могут осуществлять выборочную проверку состояния здоровья. Источник: Shutterstock

Кипр

C 1 апреля украинцам разрешено посещать Кипр. Однако из-за того, что власти этой страны классифицировали территорию Украины в "красную зону", туристам следует изучить определенные правила въезда.

Как въехать в Кипр:

Прежде чем вылететь из Украины, туристы должны заполнить форму декларации состояния здоровья на сайте. Также украинцы должны предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета (результат анализа должен быть на английском языке). После прилета в Кипр, путешественники обязательно должны сдать ПЦР-тест. Детям младше 12 лет не нужно сдавать анализ на коронавирус.

Детям младше 12 лет не нужно сдавать анализ на коронавирус для посещения Кипра. Источник: Shutterstock

Сербия

7 мая эта страна открыла границы для туристов из Украины. Чтобы посетить Сербию, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов перед въездом в страну.