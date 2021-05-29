Отпуск во время пандемии: условия въезда в страны Европы

Планировать отпуск во время пандемии коронавируса довольно сложно – эпидемиологическая ситуация в государствах меняется ежедневно. Но несмотря на это, большинство европейских стран начинают постепенно открывать свои границы для украинских туристов, сообщает Обозреватель.

Однако перед тем, как отправиться в путешествие, необходимо изучить правила для въезда в определенную страну.

Так, по словам Кулебы, сейчас украинцы могут путешествовать в 107 стран мира. Не так давно для Украины открыли свои границы Греция, Кипр и Сейшельские острова.

"Условия въезда в страны могут включать эпидемические требования, в частности – предоставление негативных ПЦР результатов (прохождение тестирования в аэропортах или же самоизоляции 14 дней)", – рассказывал на брифинге министр.

Более подробную информацию по каждой отдельной стране можно найти на сайте МИД, где размещена интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время пандемии коронавируса.

Как утверждают представители ГАРТ, предположительно в скором времени для украинцев откроют свои границы без предъявления негативного ПЦР-теста Хорватия, Болгария и Кипр.

"Вполне возможно, что и остальные страны Европейского Союза начнут открывать для нас границы при условии выполнения всех необходимых процедур. Но решение об открытии границ, конечно, зависит прежде всего от эпидемиологической ситуации в стране, которая может быстро измениться", – заявили ГАРТ.

Также представители государственного агентства туризма прокомментировали ситуацию с Грецией, власти которой не так давно пошли против правил ЕС и открыли границы всем туристам. Греция таким способом пытается дать толчок к восстановлению экономики страны. По словам правительства страны, в период открытых границ сотрудники туристического бизнеса и туристы должны будут максимально придерживаться мер безопасности. Но в случае обострения ситуации с уровнем заболеваемости, они снова готовы закрыть все границы.

Большинство все же интересует вопрос о том, почему же некоторые страны отменили ПЦР-тесты, а другие требуют предоставление этого анализа перед вылетом.

"Сейчас по всему миру вводятся паспорта вакцинации, при наличии которых уже нет необходимости в предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста. Тем более, буквально на днях Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности, который должен способствовать безопасному восстановлению туризма в странах ЕС для тех, кто вакцинировался. ГАРТ вместе с МКИП и Минздравом сейчас разрабатывает процедуру, при которой иностранцы смогут въезжать в Украину при условии вакцинации", – заявили представители государственного агентства туризма.

Куда поехать украинцам летом в Европе

  • Греция

С 14 мая украинцы могут свободно посещать Грецию авиатранспортом, на машине или с помощью морского сообщения. Рейсы осуществляются из 5 городов Украины – Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова. Украинцы могут попасть на острова Крит, Корфу и в города Афины, Салоники и Ханью.

Как въехать в страну:

Туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями. Результат теста должен быть переведен на английский язык.

Также украинцы могут предоставить справку о перенесенном COVID-19 и выздоровлении, или справку о наличии антител (срок действия таких справок – от 2 до 9 месяцев с даты выдачи). Дети до 5 лет в Грецию смогут попасть без теста.

По прибытии в страну путешественников будут выборочно тестировать на COVID-19.

Рейсы в Грецию будут осуществляться из 5 городов Украины – Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.
Рейсы в Грецию будут осуществляться из 5 городов Украины – Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова. Источник: Shutterstock
  • Болгария

С 1 июня до 31 июля граждане Украины могут въезжать в страну на определенных условиях. Пока прямые рейсы в эту страну выполняют Windrose Airlines и Ryanair.

Как въехать в страну:

Несмотря на то, что условия въезда в эту страну меняются очень часто, в течение двух месяцев украинцы могут предъявить на границе:

  • сертификат вакцинации (документ о завершении программы вакцинации против COVID-19);
  • справка, которая подтверждает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Тест необходимо сделать за 72 часа до пересечения границы, или показать отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;
  • документ, в котором говорится, что турист переболел COVID-19 не менее чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев до даты въезда в страну.

Детям до пяти лет разрешается въезжать на территорию Болгарии без предоставления этих документов.

Детям до пяти лет разрешается въезжать на территорию без предоставления этих документов
Детям до пяти лет разрешается въезжать на территорию без предоставления этих документов. Источник: Shutterstock
  • Турция

С 15 мая Турция отменила ПЦР-тесты, поэтому украинцы могут посетить эту страну без каких-либо ограничений.

Как въехать в страну:

Перед вылетом в Турцию все пассажиры должны заполнить специальную форму (скачать можно на сайте). В анкете нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания на период пребывания в этой стране.

После того как турист заполнил данные, будет выдан Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте (Hes-код помогает властям государства контролировать, имел ли человек контакт с больным COVID-19).

Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины
Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины. Источник: Shutterstock
  • Черногория

Также сняла все ограничительные меры на посещение страны украинцам и Черногория. Туристам не нужно предъявлять ПЦР-тесты.

Кроме того, в СМИ сообщали, что Черногория будет делать бесплатно ПЦР-тесты тем туристам, которые нуждаются в том, чтобы вернуться в свою страну.

Туристам не нужно предъявлять ПЦР-тесты для посещения Черногории
Туристам не нужно предъявлять ПЦР-тесты для посещения Черногории. Источник: Shutterstock
  • Албания

Албания тоже сняла ряд ограничений для путешественников из Украины. Теперь туристы могут свободно въезжать в эту страну без предъявления негативного ПЦР-теста.

В пунктах пересечения границы в Албании может быть выборочная проверка состояния здоровья.

В Албании могут осуществлять выборочную проверку состояния здоровья
В Албании могут осуществлять выборочную проверку состояния здоровья. Источник: Shutterstock
  • Кипр

C 1 апреля украинцам разрешено посещать Кипр. Однако из-за того, что власти этой страны классифицировали территорию Украины в "красную зону", туристам следует изучить определенные правила въезда.

Как въехать в Кипр:

Прежде чем вылететь из Украины, туристы должны заполнить форму декларации состояния здоровья на сайте. Также украинцы должны предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета (результат анализа должен быть на английском языке). После прилета в Кипр, путешественники обязательно должны сдать ПЦР-тест. Детям младше 12 лет не нужно сдавать анализ на коронавирус.

Детям младше 12 лет не нужно сдавать анализ на коронавирус для посещения Кипра
Детям младше 12 лет не нужно сдавать анализ на коронавирус для посещения Кипра. Источник: Shutterstock
  • Сербия

7 мая эта страна открыла границы для туристов из Украины. Чтобы посетить Сербию, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов перед въездом в страну.

Чтобы посетить Сербию, следует предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до вылета
Чтобы посетить Сербию, следует предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до вылета. Источник: Shutterstock

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