Есть два варианта: Роналду раздумывает о смене клуба

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в летнее межсезонье, сообщает УНИАН.

Поспособствовать этому может возвращение в туринский клуб тренера Массимилиано Аллегри, который не рассчитывает на звездного португальца.

У 36-летнего португальца есть два реальных варианта продолжения карьеры.

Роналду хотят видеть в ПСЖ. Парижский топ-клуб ищет замену нападающему Килиану Мбаппе, который может уйти летом. В сделку по трансферу Роналду может быть включен форвард парижан Мауро Икарди. Однако на данный момент клубы не ведут переговоры.

Кроме того, не исключен вариант с возвращением Роналду в "Манчестер Юнайтед". Португальца могут обменять на Поля Погба с доплатой со стороны "Юве". При этом Роналду придется пойти на понижение зарплаты, но, несмотря на это, вариант с "МЮ" привлекает форварда.