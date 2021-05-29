30 мая: праздник, приметы и именинники
30 мая отмечается по народному календарю праздник под названием Евдокия Свистунья. День ангела в этот день празднуют: Андроник, Давид, Евдокия, Ефросинья, Юния, сообщает Обозреватель.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.
Евдокия Свистунья
Праздник отмечается 30 мая по народному календарю. В этот день в церкви почитают память святой Евдокии. Также в этот день почитали святого Андроника или Ондрона. Этот святой считался избавителем от засухи.
В старину 30 мая люди занимались окучиванием посаженого картофеля и молились о дожде. Чтобы с небес "пролилась" вода, произносили особые заговоры и совершали разные обряды.
Например, следовало выйти в чистое поле и раскланяться на четыре стороны, а после взять осиновую ветвь, обтесать ее и воткнуть в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.
Народные приметы на 30 мая
- Какая погода выпала на Евдокию – таким будет и все лето.
- Молодая луна появилась на небе в дождливую ночь – летом не придется страдать от засухи.
- А вот если 30 мая дует холодный северный ветер – летом будет холодно.
Что нельзя делать 30 мая
- В этот день запрещено пить алкоголь.
- Нельзя обижать женщин, особенно пожилых, иначе женские слезы потом горько аукнутся обидчику.
- Запрещено срезать цветы кувшинок, поскольку придет беда от водяной нечисти (русалок).